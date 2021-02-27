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Нестандартные рецепты и первый фаворит: кто покинул шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" в четвертом выпуске

Нестандартные рецепты и первый фаворит: кто покинул шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" в четвертом выпуске
22:51 Сб, 27 Февраль 2021 Телеграф Фото: instagram

В субботу, 27 февраля, на телеканале СТБ состоялся четвертый эфир 3 сезона шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". В новом выпуске судьи проверили, насколько хорошо профи владеют языком кулинарии.

Первый конкурс - участников разделили на три команды. Капитаны и су-шефы создали аудиорецепты классических блюд для своих команд с помощью звукозаписывающих гаджетов. Но, делали это без единого слова. Лишь благодаря звукам, которые можно услышать на кухне: нарезка продуктов, кипящая вода, взбивание желтков и подобное.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Во втором конкурсе участники должны были проявить свою креативность. Профессионалов снова поделили на команды и предложили им по-новому переосмыслить авторские блюда судей, которые являются хитами продаж в их ресторанах. Участники готовили новые кулинарные шедевры!

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Стоит отметить, что Владимир Ярославский видимо в этом выпуске определил для себя фаворита - Николая Люлько. Судья отметил его лидерские качества, и умение организовывать процессы на кухне.

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

В четвертом выпуске черные фартуки получили - Радек, Марина Собко, Дмитрий Кузнецов и Игорь Мищенко. Заданием участников стало приготовить блюдо, которое по размеру должно было быть не больше баночки, которую "черные фартуки" нашли на своих рабочих поверхностях. То есть блюдо должно было быть очень маленьким и легким. Все участники решили готовить десерты, кроме Радека. Он стал готовить основное блюдо.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Увы, но в 4 выпуске 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" шоу покинуло сразу два участника - Марина Собко и Дмитрий Кузнецов.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Чтобы посмотреть онлайн 4 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

6 марта в 19:00 смотрите пятый выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел третий выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 244

Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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