"Press F to Pay respects": известный в сети репакер Xatab умер

Широко известный в сети репакер xatab умер. Об этом сообщили в его сообществе в российской соцсети ВК.
"Преемников-наследников у бренда "xatab" нет. Новых репаков и обновления старых никогда не появится. опасайтесь спекулянтов, которые захотят воспользоваться ситуацией", - говорится в сообщении.
Xatab стал известен в сети из-за взлома лицензий компьютерных игр, что позволяло многим людям выкачивать любимые игры с торрентов.
О том, что у него есть проблемы со здоровьем стало известно еще около двух лет назад. Тогда его даже отправляли в реанимацию. Известно, что у него были проблемы с легкими.
Также в сети сообщают, что на момент смерти ему было около 60 лет.
Новость о смерти репакера вызвала бурную реакцию сети.
> вчера подумал снова скачать пару репаков
> новости за сегодня: умер xatab
> pic.twitter.com/lYEhbXiskC
— (@raspizdyatel) March 6, 2021
Сегодня умер репакер xatab, светлая память герою торрентов pic.twitter.com/JpNBaJoczG
— savh0pe (@savh0pe) March 6, 2021
У многих с тобой прошло куда большее, чем десятилетие радости в нашей тотальной нищeтe.
Infinite F, xatab https://t.co/IAOXV0RqkU pic.twitter.com/ZICcSvliV8
— Артем Райнер (@ketzenkrad) March 6, 2021
xatab repack умер... pic.twitter.com/YBqXdhopg4
— Тренер Виталя (@AuroraDota) March 6, 2021
Как сообщалось ранее, российский рок-музыкант Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в прединсультном состоянии.