"Press F to Pay respects": известный в сети репакер Xatab умер

Широко известный в сети репакер xatab умер. Об этом сообщили в его сообществе в российской соцсети ВК.

"Преемников-наследников у бренда "xatab" нет. Новых репаков и обновления старых никогда не появится. опасайтесь спекулянтов, которые захотят воспользоваться ситуацией", - говорится в сообщении.

Xatab стал известен в сети из-за взлома лицензий компьютерных игр, что позволяло многим людям выкачивать любимые игры с торрентов.

О том, что у него есть проблемы со здоровьем стало известно еще около двух лет назад. Тогда его даже отправляли в реанимацию. Известно, что у него были проблемы с легкими.

Также в сети сообщают, что на момент смерти ему было около 60 лет.

Новость о смерти репакера вызвала бурную реакцию сети.

> вчера подумал снова скачать пару репаков

> новости за сегодня: умер xatab

> pic.twitter.com/lYEhbXiskC — (@raspizdyatel) March 6, 2021

Сегодня умер репакер xatab, светлая память герою торрентов pic.twitter.com/JpNBaJoczG — savh0pe (@savh0pe) March 6, 2021

У многих с тобой прошло куда большее, чем десятилетие радости в нашей тотальной нищeтe.

Infinite F, xatab https://t.co/IAOXV0RqkU pic.twitter.com/ZICcSvliV8 — Артем Райнер (@ketzenkrad) March 6, 2021

Как сообщалось ранее, российский рок-музыкант Александр Маршал был госпитализирован в Подмосковье в прединсультном состоянии.