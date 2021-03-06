Скачать
Суббота, 06.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Кража денег и возможная связь с Россией: Чехия выдала США двух украинских хакеров (фото)
Кража денег и возможная связь с Россией: Чехия выдала США двух украинских хакеров (фото)
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Трамп расколол США: пойдет ли он снова в президенты и что будет с Республиканской партией
Избитый во Франции подросток выписался из больницы
Избитый во Франции подросток выписался из больницы
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху
Коломойскому конец: почему Зеленский поддержал удар США по украинскому олигарху

"Не могу быть нормальной": Айза показала прелести на фоне слухов о проблемах с Олегом Майами

"Не могу быть нормальной": Айза показала прелести на фоне слухов о проблемах с Олегом Майами
Обновлено 19:03 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Популярный российский блогер Айза Долматова находится в отношениях с певцом Олегом Майами, который младше ее на 6 лет. Однако фанаты пары заметили, что в последнее время у Айзы и Олега начались проблемы.

На своей странице в Инстаграме Долматова предложила своим подписчикам пообщаться и устроила в соцсетях марафон ответов на вопросы.

В принципе, как и ожидалось, большинство вопросов, которые посыпались Айзе были связаны с отношениями с Олегом. "Вы с Олегом помирились?", "Что у Вас с Олегом?" - спрашивают подписчики. 

На все вопросы Долматова не отвечала четко, а немного уклончиво.

"Я не могу изменить себя, не могу быть нормальной. А ему нужна нормальная", "Эти дни мне тяжело даются. Сплю все время и плачу", — написала блогер, отметив, что она не счастлива по-женски.

Однако, на фоне этих слухов, Айза видимо решила показать Майами, что он теряет, и опубликовала достаточно откровенный снимок, который сопроводила подписью "Театр полон слухов". На фото девушка позирует на большом пуфе, оголив попу и ноги.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

В комментариях же можно увидеть, как мнения подписчиков разделились. Одни поддерживают блогера, другие же наоборот считают, что в ее возрасте пора становиться степеннее и рассудительнее.

Ранее, "Телеграф" писал, что Айза Долматова попала в скандал из-за поста про отравление Алексея Навального. Блогера обвинили в продажности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 157

Все по теме:

Отношения, Блогер, Айза Долматова, Айза, Олег Майами.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Столкнулись на скорости 120-150 км/ч: открылись детали смертельного ДТП с патрульными под Одессой
02 Двое погибших, трое пострадавших: трассу под Киевом заблокировала крупная авария (фото, видео)
03 "Во Львове московской х***и не будет": новые детали скандала с избиением музыканта
04 Порноактриса пришла на кастинг шоу "Холостяк"
05 Экс-жена бывшего главы Офиса президента и порноактриса из Днепра: все об участницах шоу "Холостяк" (фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Выяснилось, кто обезглавил памятник Шевченко на Прикарпатье: их могут арестовать на полгода
Украинка взяла &quot;серебро&quot; в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)
Украинка взяла "серебро" в спринте на Кубке мира по биатлону (фото)
Потерявшегося в Киеве дедушку нашли спустя пять дней мертвым: детали ЧП
Потерявшегося в Киеве дедушку нашли спустя пять дней мертвым: детали ЧП
&quot;Press F to Pay respects&quot;: известный в сети репакер Xatab умер
"Press F to Pay respects": известный в сети репакер Xatab умер
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь