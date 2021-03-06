"Не могу быть нормальной": Айза показала прелести на фоне слухов о проблемах с Олегом Майами

Популярный российский блогер Айза Долматова находится в отношениях с певцом Олегом Майами, который младше ее на 6 лет. Однако фанаты пары заметили, что в последнее время у Айзы и Олега начались проблемы.

На своей странице в Инстаграме Долматова предложила своим подписчикам пообщаться и устроила в соцсетях марафон ответов на вопросы.

В принципе, как и ожидалось, большинство вопросов, которые посыпались Айзе были связаны с отношениями с Олегом. "Вы с Олегом помирились?", "Что у Вас с Олегом?" - спрашивают подписчики.

На все вопросы Долматова не отвечала четко, а немного уклончиво.

"Я не могу изменить себя, не могу быть нормальной. А ему нужна нормальная", "Эти дни мне тяжело даются. Сплю все время и плачу", — написала блогер, отметив, что она не счастлива по-женски.

Однако, на фоне этих слухов, Айза видимо решила показать Майами, что он теряет, и опубликовала достаточно откровенный снимок, который сопроводила подписью "Театр полон слухов". На фото девушка позирует на большом пуфе, оголив попу и ноги.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от A I Z A D O L M A T O V A (@aizalovesam)

В комментариях же можно увидеть, как мнения подписчиков разделились. Одни поддерживают блогера, другие же наоборот считают, что в ее возрасте пора становиться степеннее и рассудительнее.

Ранее, "Телеграф" писал, что Айза Долматова попала в скандал из-за поста про отравление Алексея Навального. Блогера обвинили в продажности.