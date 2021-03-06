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Кто покинул шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" в пятом выпуске (фото)

Кто покинул шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3" в пятом выпуске (фото)
Обновлено 23:10 Сб, 6 Март 2021 Телеграф Фото: instagram

6 марта состоялся пятый выпуск третьего сезона кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы". В ходе выпуска участники испытывали себя в рои менеджеров и готовили на скорость. Кому не удалось справиться с заданиями на этой неделе и пришлось покинуть проект - читайте далее.

Участников поделили на три команды. И первым испытанием было приготовить блюдо, которое выпадет им на "колесе Фортуны". За различные продукты команды получали определенные балы.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Во втором испытании кулинары должны были превратить заработанные ранее баллы в кулинарные деньги – "шефы". После команды должны были приготовить определенное блюдо за 25 минут, ингредиенты для которых участники покупали за "шефы" у судей.

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

В битве черных фартуков сошлись 5 участников - Элеонора, Радек, Николай, Стелла и Игорь. Они должны были приготовить необычный коктейль с горой закусок сверху. Для каждого участника подготовили отдельный вид напитка: квас, кефир, смузи, томатный сок и айран.

 
 
 
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В итоге, самым слабым участником на этой неделе стал Радек Конечни, он и покидает шоу на пятой неделе.

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Чтобы посмотреть онлайн 5 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

13 марта в 19:00 смотрите пятый выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел четверты выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 193

Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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