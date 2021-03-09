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"Поправила носик": врач получила смешной срок, отправив пациентку в кому после пластики

"Поправила носик": врач получила смешной срок, отправив пациентку в кому после пластики
Обновлено 21:06 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com

В 2018 году 25-летняя москвичка Каролина Саркисян решила "чуть-чуть поправить носик" и легла на ринопластику в клинику пластической хирургии "Сфера".

Сначала сообщалось, что операция прошла успешно, однако через пару дней девушка впала в кому. Оказывается во время операции хирурги пробили ей основание черепа.

Тогда было возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Обвиняемыми по нему проходили директор клиники Гульнара Шах, анестезиолог Лев Хитрин и хирург Геворг Степанян.

В итоге, Гульнара Шах получила 1 год и 10 месяцев колонии общего режима. Плюс ко всему, после отбывания срока она не должна заниматься медицинской деятельностью два года, а пострадавшей обязана выплатить 500 тысяч рублей.

Стоит отметить, что статья, по которой возбуждали уголовное дело, предусматривает наказание куда серьезнее. Врач могла получить либо выполнение принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Ранее, "Телеграф" писал, что у китайской актрисы Гао Лю случился некроз носа после неудачной пластики. Через пару дней после ринопластики у актрисы началось раздражение и началось заражение.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Операция, Пластика, Каролина Саргисян, Гульнара Шах.
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