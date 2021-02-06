Отмер кончик носа: китайская звезда показала последствия косметической операции (фото)

Гао Лю - певица и актриса, снявшаяся в нескольких фильмах и телепрограммах, которая в последние месяцы выпала из поля зрения поклонников и прессы.

В своем сообщении в популярной китайской социальной сети Sina Weibo она объяснила, что ее многомесячное отсутствие произошло по причине "хирургического вмешательства", в результате которого у нее возник некроз носа, а это означает, что ткань на его кончике отмерла, пишет BBC.

Гао поделилась изображениями со своими пятью миллионами подписчиков, что вызвало дискуссии о вмешательстве косметической хирургии, которая чрезвычайно популярна в Китае.

"Вся процедура длилась четыре часа. Я думала, что за эти четыре часа я стану более красивой. Я не ожидала, что это будет началом кошмара", - сказала она своим фанатам.

Фото: Sina Weibo/Gao Liu

Отмечается, что через несколько дней после ринопластики у девушки появилось раздражение и покалывание на коже. Тогда медики сообщили, что у нее началось заражение. "Кожа на кончике моего носа стала чернеть, оказалось, что у меня начался некроз", - пояснила Гао Лю. В итоге она была госпитализирована на два месяца и потеряла 61 800 долларов США из-за того, что не работала. А повторная реконструкция носа будет невозможна в течение как минимум года из-за степени повреждения.

Ранее сообщалось, что американский рэпер Lil Uzi Vert вживил себе в лоб бриллиант массой в 10 карат.