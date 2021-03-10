В возрасте 95 лет ушла из жизни народная артистка Людмила Лядова

10 марта не стало народной артистки РСФСР, композитора и певицы Людмилы Лядовой. Она скончалась в больнице на 96-м году жизни после борьбы с коронавирусом.

Печальную новость сообщила бывший администратор артистки Галина Горбенко.

27 февраля Людмила Алексеевна была срочно госпитализирована в больницу с 75%-ным поражением легких. Артистка находилась в реанимации. На 7 марта у нее наблюдалась положительная динамика - певица могла обходится без кислородной маски. Однако, коронавирус оказался коварнее, и забрал жизнь Лядовой.

Людмила Алексеевна Лядова — советский и российский композитор, пианистка, певица, Заслуженный деятель искусств РСФСР, Народная артистка РСФСР.

Людмила Алексеевна посвятила себя музыке еще в детстве. Ее родители хотели, чтобы она стала известной пианисткой. Уже в 11 лет Лядова могла играть сложнейшие произведения классического репертуара, начинала выступать на различных фестивалях и конкурсах.

В 1940-х выступала вместе с молодой певицей Ниной Пантелеевой, однако в 1951 году дуэт распался.

Людмила Лядова является автором многочисленных опер, оперетт, мюзиклов, вокально-инструментальных поэм, произведений для фортепиано, для оркестра, для эстрадно-симфонического оркестра, камерно-инструментальные произведений для фортепиано, скрипки, аккордеона.

Песни, которые написала Людмила Алексеевн, исполняли многие популярные артисты, такие как: Мария Биешу, Юрий Богатиков, Зара Долуханова, Людмила Зыкина, Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова, Леонид Утёсов, Эдуард Хиль, Клавдия Шульженко.

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