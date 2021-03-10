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"Если бы я был президентом, я бы уже сидел 15 лет в тюрьме": Евгений Клопопенко о законах в Украине

"Если бы я был президентом, я бы уже сидел 15 лет в тюрьме": Евгений Клопопенко о законах в Украине
Обновлено 14:52 Сегодня Телеграф

Победитель кулинарного шоу "Мастер Шеф", популярный повар Евгений Клопотенко активно занимается школьным питанием, а так как это все утверждается на законодательном уровне, то сейчас он как никогда близок с этой темой.

В интервью "Телеграфу" Евгений рассказал, что думает по поводу того, что в Украине случается, что политики "забивают" на закон.

Шеф-повар считает, что в Украине закон находится на втором месте, а на первый план выходят договоренности между людьми. И хотя юридически это не так, но фактически всем управляют отношения между людьми.

Известный шеф-повар наехал на Поплавского из-за вареников

Клопотенко говорит, что нарушать закон - это плохо, но если для выхода из ситуации есть только два варианта: нарушить закон или погубить страну, то выбор очевиден.

"Я не президент - не могу принимать таких решений. Если бы я был президентом? Не знаю, возможно было бы еще хуже, я бы уже "сидел" 15 лет в тюрьме" - подытожил Клопотенко.

Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Повар, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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