Людям нужна драма: победитель "Мастер Шеф" открыл суть ТВ-шоу в Украине

Евгений Клопотенко - один из самых успешных выпускников кулинарного шоу "Мастер Шеф". После победы в проекте он начал чаще появляться на телевидении и мелькать в СМИ.
"Телеграф" решил взять у кулинара интервью и поинтересоваться, как же он попал на "Мастер Шеф" и для чего - просто попиариться или же чему-то научиться.
Евгений признается, что попал на шоу случайно. А касательно пиара признается, что если бы я знал, какой ценой ему достанется этот пиар, то трижды подумал бы, стоит ли туда идти.
Также, Клопотенко отметил, что в Украине подобные узко-направленные шоу не заходят. Людей больше интересует какая-то драма или же интересная жизненная история участника проекта. Одна из этих составляющих - гарантия просмотров.
Проект "Мастер Шеф. Профессионалы" вроде как начинает поламывать эту систему. Однако, все же большинство шоу в Украине - не о профессионализме, а о том, насколько ты личность. Помимо того, что ты должен уметь готовить, ты еще должен уметь говорить на камеру.
"Лишь последние три года, когда появился "Мастер Шеф. Профессионалы", люди начали смотреть, рейтинги неплохие. Это, пожалуй, первый раз, когда людям стало нравиться что-то о профессиональном направлении" - говорит шеф-повар.
Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.