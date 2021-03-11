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Людям нужна драма: победитель "Мастер Шеф" открыл суть ТВ-шоу в Украине

Людям нужна драма: победитель "Мастер Шеф" открыл суть ТВ-шоу в Украине
06:27 Сегодня Телеграф

Евгений Клопотенко - один из самых успешных выпускников кулинарного шоу "Мастер Шеф". После победы в проекте он начал чаще появляться на телевидении и мелькать в СМИ.  

"Телеграф" решил взять у кулинара интервью и поинтересоваться, как же он попал на "Мастер Шеф" и для чего - просто попиариться или же чему-то научиться.  

Евгений признается, что попал на шоу случайно. А касательно пиара признается, что если бы я знал, какой ценой ему достанется этот пиар, то трижды подумал бы, стоит ли туда идти.  

"Если бы я был президентом, я бы уже сидел 15 лет в тюрьме": Евгений Клопотенко о законах в Украине 

Также, Клопотенко отметил, что в Украине подобные узко-направленные шоу не заходят. Людей больше интересует какая-то драма или же интересная жизненная история участника проекта. Одна из этих составляющих - гарантия просмотров. 

Проект "Мастер Шеф. Профессионалы" вроде как начинает поламывать эту систему. Однако, все же большинство шоу в Украине - не о профессионализме, а о том, насколько ты личность. Помимо того, что ты должен уметь готовить, ты еще должен уметь говорить на камеру. 

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"Лишь последние три года, когда появился "Мастер Шеф. Профессионалы", люди начали смотреть, рейтинги неплохие. Это, пожалуй, первый раз, когда людям стало нравиться что-то о профессиональном направлении" - говорит шеф-повар. 

Полный текст интервью с победителем "Мастер Шефа" читайте на "Телеграфе" по ссылке - Евгений Клопотенко: раньше украинцы потребляли много сала, потому что просто нечего было есть.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Шоу, Повар, Мастер-шеф, Евгений Клопотенко.
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