Людям нужна драма: победитель "Мастер Шеф" открыл суть ТВ-шоу в Украине

Евгений Клопотенко - один из самых успешных выпускников кулинарного шоу "Мастер Шеф". После победы в проекте он начал чаще появляться на телевидении и мелькать в СМИ.

"Телеграф" решил взять у кулинара интервью и поинтересоваться, как же он попал на "Мастер Шеф" и для чего - просто попиариться или же чему-то научиться.

Евгений признается, что попал на шоу случайно. А касательно пиара признается, что если бы я знал, какой ценой ему достанется этот пиар, то трижды подумал бы, стоит ли туда идти. "Если бы я был президентом, я бы уже сидел 15 лет в тюрьме": Евгений Клопотенко о законах в Украине

Также, Клопотенко отметил, что в Украине подобные узко-направленные шоу не заходят. Людей больше интересует какая-то драма или же интересная жизненная история участника проекта. Одна из этих составляющих - гарантия просмотров.

Проект "Мастер Шеф. Профессионалы" вроде как начинает поламывать эту систему. Однако, все же большинство шоу в Украине - не о профессионализме, а о том, насколько ты личность. Помимо того, что ты должен уметь готовить, ты еще должен уметь говорить на камеру. Клопотенко назвал три украинских продукта, которые "могут перевернуть гастрономический мир"