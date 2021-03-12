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Пятница, 12.03.2021
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Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заразился коронавирусом

Фронтмен группы БЕZ ОБМЕЖЕНЬ заразился коронавирусом
Обновлено 14:30 Сегодня Телеграф Фото: facebook

Популярная украинская группа БЕZ ОБМЕЖЕНЬ в феврале начала свой концертный тур с новой концертной программой "Лучшее", во время которого исполнят свои лучшие хиты. Однако 11 марта коллективу пришлось перенести концерт в Энергодаре по причине того, что у фронтмена группы Сергея Танчинца было подозрение на коронавирус. А 12 марта Сергей получил подтверждение диагноза.

Об этом сообщается на страничках группы в соцсетях.

"Мы вынуждены перенести предварительно ближайшие концерты. Наша встреча обязательно состоится, как только Сергей выздоровеет. Ждем нашей встречи, берегите себя" - говорится в сообщении.

 
 
 
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Публикация от БЕZ ОБМЕЖЕНЬ (@bezobmezhen)

Стоит отметить, что экспресс-тест на COVID-19 сначала показал музыканту отрицательный результат, а вот ПЦР-тест подтвердил диагноз.

Напомним, что в 2021 году коллектив отмечает 22-летие создания проекта БЕZ ОБМЕЖЕНЬ. В день рождения группы - 14 января, группа презентовала страстный клип на песню "Поклянись. Поцілуй. Обійми" с танцорами Димой Жуком и Яной Цибульской.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Коронавирус, Без обмежень, Covid-19, Сергей Танчинец.
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