Холостяки и Холостячка вместо участников: как прошел шестой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"

13 марта на телеканале СТБ вышел шестой выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

В новом эфире к участникам впервые пришли звезды проектов "Холостяк" и "Холостячка". Профессионалы должны были доказать, что легендарные шедевры именитых шефов под силу приготовить даже непрофессионалу. Кому не удалось справиться с заданиями на этой неделе и пришлось покинуть проект - читайте далее.

В первом испытании профи детально разбирали блюдо и тщательно анализировали все его элементы, ведь им нужно было специальный кукинг-бокс для гостей шоу - Ксении Мишиной, Иракли Макацарии и Макса Михайлюка. Именно звезды "Холостяка" и "Холостячки" должны были приготовить кулинарные шедевры вместо участников.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Следующий конкурс "Ребус" - профи проверяли свою смекалку и угадывали блюда по ассоциациям. Для этого участников снова поделили на команды - синих, желтых и красных, которые возглавили Стелла, Неля и Владислав соответственно. С заданием лучше всего справилась команда красных во главе с Владом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Черные фартуки в этом выпуске получили 4 участника - Игорь Андрияш, Владислав Давиденко, Неля Бадамшина и Руслан Яковлев. Задача черных фартуков – приготовить полноценный рацион на день, который можно будет взять с собой в поход.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

В итоге самым слабым участником стал Игорь Андрияш, который и покидает шоу на шестой неделе.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Чтобы посмотреть онлайн 6 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

20 марта в 19:00 смотрите седьмой выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел пятый выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".