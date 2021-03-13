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Суббота, 13.03.2021
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Холостяки и Холостячка вместо участников: как прошел шестой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"

Холостяки и Холостячка вместо участников: как прошел шестой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"
Обновлено 22:22 Сегодня Телеграф Фото: instagram

13 марта на телеканале СТБ вышел шестой выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

В новом эфире к участникам впервые пришли звезды проектов "Холостяк" и "Холостячка".  Профессионалы должны были доказать, что легендарные шедевры именитых шефов под силу приготовить даже непрофессионалу.  Кому не удалось справиться с заданиями на этой неделе и пришлось покинуть проект - читайте далее. 

В первом испытании профи детально разбирали блюдо и тщательно анализировали все его элементы, ведь им нужно было специальный кукинг-бокс для гостей шоу - Ксении Мишиной, Иракли Макацарии и Макса Михайлюка. Именно звезды "Холостяка" и "Холостячки" должны были приготовить кулинарные шедевры вместо участников. 

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Следующий конкурс "Ребус" - профи проверяли свою смекалку и угадывали блюда по ассоциациям. Для этого участников снова поделили на команды - синих, желтых и красных, которые возглавили Стелла, Неля и Владислав соответственно. С заданием лучше всего справилась команда красных во главе с Владом. 

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Черные фартуки в этом выпуске получили 4 участника - Игорь Андрияш, Владислав Давиденко, Неля Бадамшина и Руслан Яковлев.  Задача черных фартуков – приготовить полноценный рацион на день, который можно будет взять с собой в поход. 

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

В итоге самым слабым участником стал Игорь Андрияш, который и покидает шоу на шестой неделе. 

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Чтобы посмотреть онлайн 6 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

20 марта в 19:00 смотрите седьмой выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел пятый выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 206

Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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