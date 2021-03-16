Финалист "Холостячки" заболел коронавирусом

После выхода в эфир первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка", главной героиней которого стала украинская актриса Ксения Мишина, участники проекта очень подружились. Парни вместе проводят отпуска, часто встречаются, а теперь и вместе смотрят новые выпуски 11 сезона "Холостяка".

Один из участников реалити Евгений Ковтуненко после шоу начал активно вести свой блог в Инстаграме, где рассказывает о своей жизни.

16 марта в сторис Евгений сообщил, что начал себе плохо чувствовать, и переживает, чтобы это не был коронавирус. А причины так думать у него есть, ведь 15 марта COVID-19 диагностировали у финалиста "Холостячки" Алексея Тригубенко, а в пятницу, 12 марта, они вместе смотрели новый выпуск Холостяка.

Также, Евгений рассказал, и показал, как сдавал тест на коронавирус. Чтобы обезопасить себя, он решил сдать "всевозможные" анализы.

Ранее, "Телеграф" писал, что во время концертного тура коронавирус подхватил и фронтмен группы "БезОбмежень" Сергей Танчинец. Из-за болезни лидера, некоторые концерты пришлось перенести.