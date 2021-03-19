Американский актер Арми Хаммер попал в очередной секс-скандал

Американский актер Арми Хаммер попал в очередной раз секс-скандал.

18 марта полицейское управление Лос-Анджелеса заявило, что по на актера поступило заявление от девушки по имени Эффи, о том, что она подверглась сексуальному насилию со стороны Хаммера. Девушка обвинила артиста в домогательствах, длительном насилии и побоях.

Об этом сообщает New York Times.

"Ведется открытое расследование, в котором он (Арми Хаммер) является подозреваемым в предполагаемом сексуальном насилии", - заявила пресс-секретарь полиции Лос-Анджелеса. Офицер не вдавался в подробности.

Известно, что девушка познакомилась с актером в соцсетях еще в 2016 году и у них завязались романтические отношения, хотя Хаммер тогда еще был женат на Элизабет Чэмберс. Девушка призналась, что сразу же влюбилась в актера.

Однако при одной из встреч, еще в 2017 году их отношения с романтических превратились в насильственные. Хаммер якобы ударил девушку головой об стену, бил кнутом по ступням и насиловал более четырех часов. Девушка боялась, что он и вовсе ее убьет.

Адвокат актера Эндрю Бреттлер категорически отвергает обвинения, против его клиента.

Арми Хаммер - американский актер, известный зрителю по голливудским блокбастерам "Одинокий рейнджер", "Белоснежка: месть гномов", "Агенты А.Н.К.Л.", "Рождение нации", "Под покровом ночи", "Перестрелка", "Мина".

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