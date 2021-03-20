Самый красивый мужчина Украины поделился неожиданным откровением

Актер и самый красивый мужчина Украины Богдан Юсипчук разоткровенничался, рассказав, счастлив ли он на самом деле.

Об этом он написал в комментарии на вопрос журналиста "Телеграфа" под своим постом в Instagram, где поделился тем, что на данный момент происходит в его жизни.

"Того Богдана, которого вы знали, уже нет. Я начал меняться. И меняться сильно. Это заметили люди вокруг и особенно те, с кем я не общался год и больше", - написал он.

По словам актера, его изменениям способствовали три события, которые произошли в его жизни за последнее время.

"….Третий: февраль этого года. Сознательный. Абсолютно. Я перестал спешить. Научился говорить нет и уходить, если что-то не нравится. Сузил круг общения до 7 человек. Начал устраивать свою жизнь и буду устраивать ее до тех пор, пока она не начнёт устраивать меня. Благо, есть люди, которые подсказывают, что делать. За что я им очень благодарен", - отметил Юсипчук.

Также он пообещал показать результаты своих изменений уже в июне.

"Я сам афигеваю. Или все-таки афигЕваю? Да какая разница..." – резюмировал актер.

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На вопрос журналиста "Телеграфа", чувствует ли актер себя счастливым, он ответил: "На пути".

Кто такой Богдан Юсипчук?

Богдан - украинский актер, а также ведущий программы ЖВЛ на 1+1. Многие о нем узнали уже после его победы в конкурсе красоты Mister Sea World в 2018 году. Богдан Юсипчук родился 5 июля 1988 в Киеве. С 2008 по 2013 год Юсипчук учился в Национальном университете театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого в Киеве, выбрав специальность актера театра и кино. Не женат и считается одним из завидных холостяков Украины.

Как сообщал "Телеграф", ранее Юсипчук был одним из претендентов на роль главного героя шоу "Холостяк-9".