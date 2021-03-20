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Принц Чарльз и герцогиня Камилла очаровали сеть весенним снимком, сделанным в их саду в Хайгров-Хаус

Принц Чарльз и герцогиня Камилла очаровали сеть весенним снимком, сделанным в их саду в Хайгров-Хаус
Обновлено 22:06 Сегодня Телеграф Фото: twitter

20 марта - день весеннего равноденствия, и именно с этого дня весна официально вступает в свои права. Поздравить мир с приходом астрономической весны решили принц Чарльз и его жена герцогиня Корноульская Камилла. 

На странице Кларенс-хаус в Инстаграме пара опубликовала весенний снимок из их сада. Принц Уэльский и герцогиня Корноульская позируют в собственной загородной резиденции Хайгров-Хаус на фоне первых цветов. 

Камилла в руках держит маленький букетик цветов, который видимо получила от своего супруга. Пара нежно смотрит друг на друга. 

"Желаем счастливого и здорового первого дня весны", – написали в подписи принц и герцогиня.

 
 
 
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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Напомним, что ранее герцогиня Камилла сообщила, какой вакциной она привилась от коронавируса. Как и предполагалось, королевская невестка получила прививку вакциной AstraZeneca.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Королевская семья, Принц Чарльз, Камилла.
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