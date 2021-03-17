Супруга принца Чарльза Камилла рассказала, какой вакциной привилась от коронавируса

10 февраля стало известно, что вслед за королевой Елизаветой II и принцем Филиппом, принц Уэльский Чарльз и его супруга 73-лентняя герцогиня Корнуольская Камилла вакцинировались от коронавируса. Тогда сообщалось, что пара получила вакцину Oxford/AstraZeneca, но информация была не точной.

А 16 марта, герцогиня Камилла подтвердила эту информацию.

Герцогиня Корнуольская рассказала о вакцинации во время посещения центра вакцинации на севере Лондона. Именно там супруга принца Чарльза и сообщила, что привилась вакциной от AstraZeneca. Также, она добавила, что для нее это не имело значения. Да и вообще она даже не спрашивала, какую вакцину ей вкололи, ведь не любит уколов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Напомним, что и принц Чарльз, и его сын, принц Уильям, перенесли Covid-19 во время первой волны пандемии в 2020 году.

Ранее, "Телеграф" писал, что спустя месяц лечения в больнице и перенесенной операции на сердце домой вернулся супруг Елизаветы II - 99-летний принц Филипп. В сети появились снимки, на которых видно, как принц покидает больницу.