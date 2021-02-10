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Среда, 10.02.2021
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Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская сделали прививку от коронавируса

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская сделали прививку от коронавируса
Обновлено 16:15 Сегодня Телеграф Фото: instagram

72-летний принц Уэльский Чарльз и 73-лентняя герцогиня Корнуольская Камилла вакцинировались от коронавируса.

Издание Daily Mail сообщает, что процедура состоялась 10 февраля в резиденции принца Чарльза и Камиллы в Глостершире, где пара изолировалась во время карантина.

Также сообщается, что супруги получили вакцину Oxford/AstraZeneca, как и королева и герцог Эдинбургские. Близкий друг семьи рассказал, что Камилла была "очень счастливой" после прививки.

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Публикация от Clarence House (@clarencehouse)

Напомним, что и принц Чарльз, и его сын, принц Уильям, перенесли Covid-19 во время первой волны пандемии в 2020 году.

Ранее, "Телеграф" сообщал, что в королевской семье случилось пополнение - принцесса Евгения родила сына.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 191

Все по теме:

Вакцина, Королевская семья, Принц Чарльз, Камилла, Прививка, Коронавирус, Covid-19, AstraZeneca.
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