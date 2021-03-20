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Профи отправились в путешествие: как прошел седьмой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"

Профи отправились в путешествие: как прошел седьмой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"
Обновлено 22:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

20 марта на телеканале СТБ вышел седьмой выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

В новом выпуске главный судья проекта Эктор Хименес-Браво решил отправить участников в путешествие по маршруту, что когда-то прошел сам. Кулинары будут готовить блюда, которые ассоциируются с каждой страной по этому маршруту. Кому не удалось справиться с заданиями на этой неделе и пришлось покинуть проект - читайте далее. 

Первое испытание - путешествие по странам от Эктора. Участники должны были приготовить блюда, которые ассоциируются с каждой страной маршрута Эктора Хименеса-Браво: с Канадой, Марокко, Испанией, Францией, Бельгией, Голландией, Германией, Польшей и Украиной. Для этого кулинары выбирали не капитана, а светлый ум команды и его помощника. Интеллектуалы вышли из кухни, а в это время другие готовили блюда. 

 
 
 
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Во втором конкурсе участники поделились на пары. Их задача - приготовить три вкусные блюда и не испачкать одежду. И это крайне важно, ведь пара, которая больше других испачкается, сразу получит черные фартуки, без вкушения блюд. Для этой задачи судьи выбрали блюда, приготовление которых никогда не обходится без пятен или грязи: блэк пудинг, фаршированную рыбу и Захер. Стоит отметить, что Лилия осталась без пары. 

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Черные фартуки в этом выпуске получили 6 участников - Владислав Давиденко, Виктор Шайдецкий, Лилия Стоянова, Владислав Цымбалюк, Руслан Яковлев и Виталий Нужный.  Задача черных фартуков в седьмом выпуске – приготовить блюдо из тех ингредиентов, которые начинаются на определенную букву. Что за буква? Каждому участнику попадется своя карточка с буквой. 

Чтобы участники не говорили, что это нереально, судья Владимир Ярославский встал за одну из поверхностей и наравне с участниками готовил блюдо из продуктов, которые начинаются на "П".

 
 
 
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Самым слабым участником на этой неделе стал Владислав Давиденко

 
 
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Чтобы посмотреть онлайн 7 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

27 марта в 19:00 смотрите седьмой выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел шестой выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 137

Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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