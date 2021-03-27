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Компромиссы, мясные бургеры без мяса и микрокухня: как прошел восьмой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"

Компромиссы, мясные бургеры без мяса и микрокухня: как прошел восьмой выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"
Обновлено 23:01 Сб, 27 Март 2021 Телеграф Фото: instagram

27 марта на телеканале СТБ вышел восьмой выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

В 8 выпуске шоу "Мастер Шеф Профессионалы" судьи приготовили для участников новые испытания. Кулинарам пришлось "обманывать" самых известных мясников Украины, идти на компромиссы и торговаться за возможность приготовить какое-то блюдо. Кому не удалось справиться с заданиями на этой неделе и пришлось покинуть проект - читайте далее. 

В первом конкурсе профи учились идти на компромиссы: судьи называли блюдо, а участники - говорили, на что они готовы пойти ради него. К примеру, отказаться от плиты, или потерять 10 минут работы. Кто последний назовет ставку-компромисс, тот и получает право приготовить названое блюдо. 

Для этого участников поделили на три команды - красных, желтых и синих. Команды красных и желтых справились с задачей лучше, а синим пришлось путем голосования выбрать самых слабых участников. Ими стали - Стелла и Лида.

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Во втором испытании участники должны были сделать по 6 бургеров для самых известных мясников Украины - Константина Лайпакова, Алекса Якутова и Алика Мкртчяна. Но было одно но - для приготовления котлет нельзя было использовать мясо. 

 
 
 
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Публикация от Телеканал СТБ (@stbua)

Итого, Лиде в битву черных фартуков присоединились Виктор, Руслан и Николай.  Отметим, что у Стеллы забрали черный фартук, она проходит дальше. Видимо это такой подарок на день рождение от судей.

Заданием для черных фартуков - микрокухня. Поварам нужно было приготовить эталонное блюдо в мини-версии, пользуясь мини-приборами. По итогу восьмого выпкска никто из профессионалов не покинул проект. 

 
 
 
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Публикация от МастерШеф СТБ (@masterchefstb)

Чтобы посмотреть онлайн 8 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

3 апреля в 19:00 смотрите девятый выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел седьмой выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 197

Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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