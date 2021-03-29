"Ты как и я рабочая лошадка": Оля Полякова креативно поздравила подругу с днем рождения (фото)

Украинская певица Оля Полякова редко появляется нас публике, и на своих страницах в соцсетях без макияжа. Ее снимки часто "ругают" за перебор с фотошопом и фильтрами.

Но вот такой повод, как день рождение близкой подруги, внес свои изменения в страничку Поляковой в Инстаграм.

29 марта, артистка опубликовала пост, в котором поздравила свою подругу Ольгу. К поздравлению с днем рождения Оля добавила архивный снимок, который был сделан видимо во время отдыха. На фото девушки предстали без макияжа, весело кривляясь на камеру.

"Дорогая моя подружка партнерка, как нам всем с тобой повезло! Ты как и я рабочая лошадка, и вместе мы не просто сила , мы цунами,но не разрушающая а созидательная! Будь счастлива ,здорова, любима , и конечно богата" - написала в подписи Полякова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Оля Полякова (@polyakovamusic)

Ранее, "Телеграф" писал, что Оля Полякова похвасталась своими результатами изнурительных тренировок в спортзале. Певица опубликовала ролик, на котором продемонстрировала идеальный пресс.