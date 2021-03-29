"Момент для саморефлексии": 62-летняя Мадонна поразила сеть откровенными фото

Американской певице Мадонне - 62 года и она не стесняется своего возраста. В то время, когда ее ровесницы надевают закрытые наряды, она выходит в свет, демонстрируя все свои прелести.

28 марта Мадонна наделала шума у себя на странице в Инстаграм, опубликовав серию откровенных снимков в нижнем белье. Певица позирует в черном кружевном комплекте, который еле-еле прикрывает ее грудь. Образ дополнили черная кепка и массивное украшение из нескольких колье. Стоит отметить, что кепку Мадонна вібрала украинского бренда Ruslan Baginskiy.

"А теперь момент для саморефлексии" - подписала она снимки.

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Ранее, "Телеграф" писал, что американская певица в свои 62 решилась сделать свою первую татуировку. На запястье левой руки Мадонна набила маленькую надпись-аббревиатуру LRDMSE, которую посвятила своим детям.