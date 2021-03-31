Мать королевы Елизаветы II не поровну разделила свое наследство между принцами Гарри и Уильямом: причина

Супруга короля Георга VI и мать Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон, которую называют Королева-мать, ушла из жизни 19 лет назад, в 2002 году, однако про будущее своих правнуков, принцев Уильяма и Гарри, подумала заранее.

Елизавета I оставила своим правнукам достаточно огромную сумму денег. Еще при жизни она вложила большую часть своих денег в трастовый фонд, который велела разделить между ее правнуками после ее кончины. Однако поставила одно условие - принц Гарри должен получить больше, чем Уильям.

Об этом сообщает Mirror.

Любимый правнук? Из-за того, что Гарри младше? Нет. Причина подобного решения королевы-матери кроется в очереди на королевски престол.

Так, как принц Уильям после кончины Елизаветы II, автоматически занимает "должность" своего отца и становиться принцем Уэльским, то это означает, что он возьмет на себя герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. Елизавета Боуз-Лайон просто побоялась, что Гарри ничего не достанется.

Отметим, что эти деньги, а также наследство от своей мамы, принцессы Дианы, помогли принцу Гарии и его супруге Меган Маркл начать новую жизнь в США, куда они переехали после решения покинуть королевскую семью.

Ранее, "Телеграф" писал, что правнуки королевы Елизаветы II, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон всерьез занялись верховой ездой - одним из любимых занятий своей прабабушки. Отметим, что королева очень довольна этим, и тщательно следит за их успехами.