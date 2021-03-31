Скачать
Среда, 31.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
"Теперь уже не столь важно, когда Байден позвонит Зеленскому" – дипломат разъяснил особенности внешней политики США
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Снайперы оккупантов стреляют нашим в спины: чем украинские бойцы могут ответить на подлость врага
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
Запрет рыбалки и пересчет пенсий: что изменится в Украине с 1 апреля (инфографика)
В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании
В Volkswagen успешно пропиарились первоапрельской шуткой: что придумали в компании

Мать королевы Елизаветы II не поровну разделила свое наследство между принцами Гарри и Уильямом: причина

Мать королевы Елизаветы II не поровну разделила свое наследство между принцами Гарри и Уильямом: причина
Обновлено 11:06 Сегодня Телеграф

Супруга короля Георга VI и мать Елизаветы II – Елизавета Боуз-Лайон, которую называют Королева-мать, ушла из жизни 19 лет назад, в 2002 году, однако про будущее своих правнуков, принцев Уильяма и Гарри, подумала заранее.

Елизавета I оставила своим правнукам достаточно огромную сумму денег. Еще при жизни она вложила большую часть своих денег в трастовый фонд, который велела разделить между ее правнуками после ее кончины. Однако поставила одно условие - принц Гарри должен получить больше, чем Уильям.

Об этом сообщает Mirror.

Любимый правнук? Из-за того, что Гарри младше? Нет. Причина подобного решения королевы-матери кроется в очереди на королевски престол. 

Так, как принц Уильям после кончины Елизаветы II, автоматически занимает "должность" своего отца и становиться принцем Уэльским, то это означает, что он возьмет на себя герцогство Корнуолл, которое финансирует общественную, благотворительную и частную деятельность наследника престола. Елизавета Боуз-Лайон просто побоялась, что Гарри ничего не достанется. 

Отметим, что эти деньги, а также наследство от своей мамы, принцессы Дианы, помогли принцу Гарии и его супруге Меган Маркл начать новую жизнь в США, куда они переехали после решения покинуть королевскую семью.

Ранее, "Телеграф" писал, что правнуки королевы Елизаветы II, дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон всерьез занялись верховой ездой - одним из любимых занятий своей прабабушки. Отметим, что королева очень довольна этим, и тщательно следит за их успехами.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 96

Все по теме:

Принц Уильям, Принц Гарри, Королевская семья, Елизавета Боуз-Лайон.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Ушел красиво: мытищинский стрелок после многочасовой осады сгорел вместе с домом (видео)
02 Нардеп с трибуны Рады назвала Путина "х**лом" (видео)
03 "Жора, б***ь, встань в ворота": как Шевченко управляет сборной Украины во время игры (видео)
04 Нормандская четверка устроила переговоры без Украины: что известно
05 При штурме в Подмосковье пострадал силовик: в ход пустили тяжелое оружие (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Впервые больше 400 смертей за сутки: Украина поставила новый печальный рекорд COVID-19
Впервые больше 400 смертей за сутки: Украина поставила новый печальный рекорд COVID-19
Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
Ехали даже на такси: охотники за наживой на оккупированном Донбассе ошарашили сеть (видео)
Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото
Во Львове парень жестоко убил 19-летнюю студентку: в сети показали их фото
Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 31 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь