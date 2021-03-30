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Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошли по стопам Елизаветы II: новое хобби правнуков королевы

Дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма пошли по стопам Елизаветы II: новое хобби правнуков королевы
10:48 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Пока вокруг принца Гарри и его супруги Меган Маркл не утихают страсти из-за их резонансного интервью Опре Уинфри, детки Кейт Миддлтон и принца Уильяма не перестают радовать королеву Елизавету II.

Ни для кого не секрет, что королева обожает верховую езду. Даже в свои 94 года она с удовольствием катается на лошадях. Однако такое увлечение монарха не всем членам королевской семьи по душе. Но все же, еще не все потеряно. По стопам прабабушки пошли дети принца Уильяма и Кейт Миддлтон. 

Об этом сообщает The Times.

7-летний Джордж, 5-летняя Шарлотта и 2-летний Луи в последние месяцы стали заядлыми наездниками, отрабатывая свои навыки в своем доме в Норфолке. 94-летняя королева внимательно следит за успехами своих правнуков в седле.

Стоит отметить, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всячески поддерживают свои деток и помогают им заниматься любимым дело. Герцоги активно принимают участие в занятиях и учат своих чад, как правильно ухаживать и убирать за лошадьми.

Ранее, "Телеграф" писал, что несмотря на все разногласия между принцами Уильямом и Гарри, братья могут воссоединиться помириться ради своей покойной матери принцессы Дианы. 1 июля, в день ее рождения, в Кенсингтонском дворце состоится открытие статуи в честь принцессы, на котором принцы должны встретиться. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Принц Уильям, Кейт Миддлтон, Королевская семья, Елизавета II, Принц Джордж, Принцесса Шарлотта, принц Луи.
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