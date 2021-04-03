"Похожи?" Павел Дуров показал фото мамы в молодости

Российски предприниматель, один из создателей соцсети "ВКонтакте" а также глава компании Telegram LLC Павел Дуров показал, как выглядела его мать в молодости.

Соответствующими снимками он поделился в своем телеграм-канале.

"Моей маме сегодня исполняется 70 лет. Она - главная причина того, что я такой, какой я есть сегодня. В школе я был своенравным ребенком, у которого часто возникали конфликты с учителями. Моя мама всегда поддерживала меня - она никогда не была на стороне никого, кроме своих сыновей", - написал он.

Помимо фото матери, Дуров обнародовал также снимок себя в детстве.

"Моя мама Альбина несколько десятилетий назад и я в начале 90-х. Я похож на маму?", - написал он.

Как сообщалось ранее, украинская телеведущая Лилия Ребрик обнародовала редкое фото со всей большой семьей.