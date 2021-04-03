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"Цените это время": Лилия Ребрик поделилась редким фото своих родителей

"Цените это время": Лилия Ребрик поделилась редким фото своих родителей
Обновлено 07:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram Лилии Ребрик

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая поделилась рецептом аппетитной французской булочки, все свое свободное время посвящает любимому мужу Андрею Дикому, детям, а также своим родителям.

Заботливая мама двух талантливых девочек опубликовала в Инстаграме общее фото со всей большой семьей.

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"Счастье, когда родители рядом...", - подписала снимок актриса.

 
 
 
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Кроме этого Лилия разместила в сториз видео, на которых играет с родителями мячом, а младшая дочь Полина бегает за дедушкой.

Поклонники звезды умились редкими фото родителей актрисы.

 

Лилия Ребрик познакомилась с танцором Андреем Диким на проекте "Танцы со звездами" в 2011 году. Оба были несвободны, но это не помешало им соединиться. У пары есть дочери Диана (2012) и Полина (2018).

 
 
 
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Напомним, что Лилия Ребрик недавно переболела коронавирусом, пробыв 18 дней в самоизоляции.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 360

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Семья, Родители, Лилия Ребрик.
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