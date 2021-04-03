"Цените это время": Лилия Ребрик поделилась редким фото своих родителей

Украинская актриса и телеведущая Лилия Ребрик, которая поделилась рецептом аппетитной французской булочки, все свое свободное время посвящает любимому мужу Андрею Дикому, детям, а также своим родителям.

Заботливая мама двух талантливых девочек опубликовала в Инстаграме общее фото со всей большой семьей.

"Счастье, когда родители рядом...", - подписала снимок актриса.

View this post on Instagram A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Кроме этого Лилия разместила в сториз видео, на которых играет с родителями мячом, а младшая дочь Полина бегает за дедушкой.

Поклонники звезды умились редкими фото родителей актрисы.

Лилия Ребрик познакомилась с танцором Андреем Диким на проекте "Танцы со звездами" в 2011 году. Оба были несвободны, но это не помешало им соединиться. У пары есть дочери Диана (2012) и Полина (2018).

View this post on Instagram A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

View this post on Instagram A post shared by Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)

Напомним, что Лилия Ребрик недавно переболела коронавирусом, пробыв 18 дней в самоизоляции.