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Обед для Греты Тунберг и доносы на коллег: как прошел девятый выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"

Обед для Греты Тунберг и доносы на коллег: как прошел девятый выпуск шоу "Мастер Шеф. Профессионалы 3"
Обновлено 23:02 Сегодня Телеграф Фото: instagram

3 апреля на телеканале СТБ вышел девятый выпуск третьего сезона популярного кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы".

В 9 выпуске профессионалам пришлось задуматься о будущем нашей планеты. Судьи приготовили для участников испытания, в которых нужно было следовать современным тенденциям, что помогают заботиться об окружающей среде. Так, профи третьего сезона должны были приготовить обед для воображаемой Греты Тунберг, разработать меню из трех блюд ресторанного уровня из отходов. А также, их ждало и психологическое задание - смогли ли кулинары писать доносы на своих коллег, читайте далее.

Первое испытание девятого выпуска - приготовить обед для всемирно известной екоактивистки Греты Тунберг. Для этого кулинары должны были разработать меню из трех блюд из отходов. Более того, обед нужно было представить на съедобной екопосуде. И при всем этом судьи учтут рациональное потребление ресурсов, которые будут считать с помощью счетчиков.

 
 
 
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По результатам первого испытания черные фартуки получили - Элеонора Баранова, Леонид, Виктор, Лиля Стоянова, Влад Цимбалюк и Николай Люлько.

Во втором конкурсе участники готовили блюда итальянской кухни. Для этого они поделились на пары. На рабочей поверхности каждой пары была коробка, под которой и скрывалось название блюда.  Если блюдо удается идеально, то участники зарабатывают сумму, указанную на коробке. При этом каждой паре участников требуется еще и оценивать друг друга, замечать ошибки других участников и писать на них настоящие доносы. Если донос справедливый - кулинар получает ценное вознаграждение.

По итогу конкурса, Лилия сняла черный фартук, благодаря своему напарнику Николаю Мигалю, который не постеснялся кляузничать на коллег. А получили черные фартуки - Николай Овчаренко и Неля Бадамшина.

 
 
 
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Задание для битвы черных фартуков - приготовить из "карантинного" набора продуктов (гречку, замороженный хек, картошку, тушенку, сахар и другие бюджетные продукты) приготовить что-то вкусное и изысканное. Лучше всего с заданием от судей справились Леонид Малюга, Элеонора Баранова, а вот Влад Цимбалюк и Николай Овчаренко не успели закончить по третьему блюду, и подали судьям только два. 

 
 
 
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По итогу девятого выпуска кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезон проект покинул - Николай Овчаренко.

 
 
 
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Чтобы посмотреть онлайн 10 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

10 апреля в 19:00 смотрите десятый выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ".

Ранее, "Телеграф" писал, как прошел восьмой выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 145

Все по теме:

Шоу, Повар, Мастер-шеф, Эктор Хименес Браво, Мастер Шеф. Профессионалы.
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