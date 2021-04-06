Известный участник "Х-фактора" попался полицейским с поддельным удостоверением (видео)

Один из самых известных участников песенного шоу "Х-фактор", который запомнился своими не совсем удачными выступлениями, Андрей Мацевко был задержан в Киеве. Мужчина пытался пройти в метро по фальшивому пенсионному удостоверению.

Об этом 5 апреля сообщил телеграм-канал "Киев Оперативный".

На опубликованном видео, которое вероятней всего сняли полицейские, слышно, что Андрей Мацевко признается в том, что это удостоверение подкинул ему его друг. Также Мацевко добавил, что этот "друг" давно занимается подделкой документов, а сам он ничего не знал и не делал, да и вовсе не пользуется общественным транспортом, а ходит пешком.

"Мой знакомый, бывший друг хотел меня подставить, чтобы мне сделать плохо. Он подделал себе и мне (удостоверения), а я об этом не знал. И подбросил мне в барсетку", – рассказал задержанный.

Напомним, что "популярность" Мацевко получил после нескольких неудачных попыток "стать звездой" благодаря украинским талант шоу - "Х-фактор" и "Украина має талант". Андрею ни разу не удавалось пройти дальше кастингов.

Также, напомним, что в Киеве с 5 апреля начался локдаун в связи с тяжелой ситуацией с заболеванием коронавирусом. "Телеграф" напоминает о запретах, ограничениях и правилах карантина, которые будут действовать.