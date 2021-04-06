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Участники шоу "Холостячка" и "Холостяк" 11 сезон зажгли на дне рождении Надин Медведчук

Участники шоу "Холостячка" и "Холостяк" 11 сезон зажгли на дне рождении Надин Медведчук
Обновлено 13:01 Сегодня Телеграф Фото: instagram

5 апреля одна из самых ярких участниц 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" блогер Надин Медведчук громко отметила свое день рождение. Девушка арендовала резиденцию для отдыха под Киевом и пригласила кучу народа. И это все в начале локдауна. 

Хотя ранее Надин отмечала, что все приглашенные гости должны были получить отрицательный ПЦР-тест. 

 
 
 
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Публикация от Nadin Medvedchuk Холостяк 11 (@nadin5_)

На шумной вечеринке девушка собрала многих участников реалити "Холостячка" и своих "коллег" по проекту "Холостяк". Андрей Рыбак,  Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Илья Рыбальченко, Сергей Мельник - все они зажигали на праздновании. 

Также, на своих страницах в Инстаграм делились различными видео с дня рождения блогерши делились и девушки из "Холостяка", как те, кто уже покинул проект, так и те, которые еще участвуют (не покинули проект до 5 недели): Виктория Завгородня, Кристина Пустовар, Александра Миколюк, Татьяна Шевцова.

 
 
 
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Публикация от Фан Холстяк и Холстячка (@11holostyak)

Ранее, "Телеграф" писал,  чем запомнился пятый выпуск самого романтического реалити-шоу в Украине "Холостяк".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 151

Все по теме:

Холостяк, Холостячка, Андрей Рыбак, Евгений Ковтуненко, Алексей Тригубенко, Надин Медведчук.
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