Участники шоу "Холостячка" и "Холостяк" 11 сезон зажгли на дне рождении Надин Медведчук

5 апреля одна из самых ярких участниц 11 сезона романтического реалити-шоу "Холостяк" блогер Надин Медведчук громко отметила свое день рождение. Девушка арендовала резиденцию для отдыха под Киевом и пригласила кучу народа. И это все в начале локдауна.

Хотя ранее Надин отмечала, что все приглашенные гости должны были получить отрицательный ПЦР-тест.

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На шумной вечеринке девушка собрала многих участников реалити "Холостячка" и своих "коллег" по проекту "Холостяк". Андрей Рыбак, Алексей Тригубенко, Евгений Ковтуненко, Илья Рыбальченко, Сергей Мельник - все они зажигали на праздновании.

Также, на своих страницах в Инстаграм делились различными видео с дня рождения блогерши делились и девушки из "Холостяка", как те, кто уже покинул проект, так и те, которые еще участвуют (не покинули проект до 5 недели): Виктория Завгородня, Кристина Пустовар, Александра Миколюк, Татьяна Шевцова.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Фан Холстяк и Холстячка (@11holostyak)

Ранее, "Телеграф" писал, чем запомнился пятый выпуск самого романтического реалити-шоу в Украине "Холостяк".