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Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор подтвердила свои отношения с Питом Дэвидсоном

Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор подтвердила свои отношения с Питом Дэвидсоном
Обновлено 13:41 Сегодня Телеграф

Американский актер и комик Пит Дэвидсон и звезда сериала "Бриджертоны" актриса Фиби Дайневор встречаются. Пара официально подтвердила свои отношения. Но у этого романа есть небольшая особенность - звезды редко видятся вживую и больше находятся в переписке. 

Об этом сообщает издание PageSix

Инсайдер рассказал, что Пит и Фиби хорошо ладят между собой, несмотря на то, что они не проводят время вместе. Пара общается через смс, звонки и FaceTime. 

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"Прямо сейчас они просто сосредоточены на работе... Они не торопятся", — сообщает источник, приближенный к паре.

Напомним, что Пит ранее был помолвлен с Арианой Гранде. Однако пара рассталась, ведь они поняли, что поторопились. Однако СМИ считают, что истинной причиной является то, что Ариана не может забыть экс-возлюбленного Мака Миллера.

 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 266

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Роман, Отношения, Пит Дэвидсон, Бриджертоны, Фиби Дайневор.
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