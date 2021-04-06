Звезда "Бриджертонов" Фиби Дайневор подтвердила свои отношения с Питом Дэвидсоном

Американский актер и комик Пит Дэвидсон и звезда сериала "Бриджертоны" актриса Фиби Дайневор встречаются. Пара официально подтвердила свои отношения. Но у этого романа есть небольшая особенность - звезды редко видятся вживую и больше находятся в переписке.

Об этом сообщает издание PageSix.

Инсайдер рассказал, что Пит и Фиби хорошо ладят между собой, несмотря на то, что они не проводят время вместе. Пара общается через смс, звонки и FaceTime.

"Прямо сейчас они просто сосредоточены на работе... Они не торопятся", — сообщает источник, приближенный к паре.

Напомним, что Пит ранее был помолвлен с Арианой Гранде. Однако пара рассталась, ведь они поняли, что поторопились. Однако СМИ считают, что истинной причиной является то, что Ариана не может забыть экс-возлюбленного Мака Миллера.