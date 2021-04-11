Кто такой Payton Moormeier и какие его горячие фото есть в сети

В последнее время все большую популярность набирают блогеры, которые снимают свои видео для ТикТока. Одним из таких ребят является 17-летний американец Пэйтон Мурмиер из Калифорнии. Получил популярность благодаря своему необычному контенту.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “payton” (@paytonmoormeier)

Родился Пейтон 28 июля 2003 года в небольшом городке в штате Калифорния. У парня полная семья, однако родители в разводе: мама Джоанн, отец Крис и старшая сестра Фейт. Учится в школе, имеет водительские права, любит спорт и много времени проводит в бассейне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “payton” (@paytonmoormeier)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “payton” (@paytonmoormeier)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “payton” (@paytonmoormeier)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “payton” (@paytonmoormeier)

Первое время снимал ролики как участник группы "JrElite", а после отделился и ушел "в свободное плавание". Практически все ролики выкладывает в TikTok, где у него уже почти 14 миллионов подписчиков. В Инстаграме дела "хуже" - подписчиков практически 5 млн.

Стоит отметить, несмотря на юный возраст парня, в сети уже появились снимки 18+, где якобы Пейтон голый целуется с другим парнем. Эти слухи не являются доказанными, поэтому показывать эти снимки мы не будем. Однако в сети можно посмотреть на довольно пикантные снимки, которые блогер постит у себя на страничках в соцсетях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от “payton” (@paytonmoormeier)

Ранее, "Телеграф" писал, что известному TikTok-блогеру Кристине Санте удалось заснять редкое природное явление. Девушка сняла на камеру световой столб — результат отражения солнечного света мельчайшими ледяными кристаллами.