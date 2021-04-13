Актер из "Улицы разбитых фонарей" задержан по обвинениям в педофилии: в деле уже три мальчика-подростка

Актера сериала "Улицы разбитых фонарей" 62-летнего Никиту Струкова задержали в Санкт-Петербурге по обвинению в педофилии. Струкова подозревают в совершении развратных действий по отношению к несовершеннолетним мальчикам, которым на тот момент было 15 и 16 лет.

Об этом сообщает Telegram-канал Life Shot со ссылкой на собственный источник.

Еще в начале 2021 года на актера поступило заявление от родителей 15-летнего школьника. Они сообщили, что Струков выпивал с их сыном-девятиклассником в своей квартире и начал к нему приставать.

Сам Струков эти обвинения опровергает, намекая на то, что мальчика заставили написать заявление родные. Также он добавил, что и не помнит подростка, да и вовсе ребенок мог и сам идти на физический контакт с ним и обнимать его.

Никита Струков снимался в таких сериалах, как "Улицы разбитых фонарей", "Литейный", а также фильмах "Трудно быть богом", "Мушкетеры Екатерины", "Убойная сила — 3".

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