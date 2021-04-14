"Леся Брітньовна": Alyona Alyona сравнила Лесю Никитюк с певицей Бритни Спирс

Украинская телеведущая Леся Никитюк по истине народная любимица. Она полюбилась зрителем еще на заре своей карьеры, когда участвовала в различных юмористических шоу по типу КВН и "Рассмеши комика".

На своей странице в Инстаграме Леся Ивановна решила вспомнить эти времена и поделилась со своими подписчиками архивными снимками, на которых Лесе всего 18 лет. Телеведущая опубликовала пост, на котором предстала с черными длинными накладными ресницами, подведенными черной подводкой глазами, милировкой и тогда очень популярной золотой иконкой на шее, которую ей подарила мама.

"Лесичке 18 годиков)" - подписала снимок Никитюк.

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В комментариях популярная украинская реперша Алена Алена отметила, что Леся Ивановна очень похожа на американскую певицу Бритни Спирс. Эту тенденцию подхватили и другие подписчики телеведущую.

Также, Леся Никитюк показала еще множество фотографий в сторис. На них засветились и Настя Каменских, и группа "Мозги", и даже Слава Демин.

Ранее, "Телеграф" писал, что Леся Никитюк поделилась снимком, который был сделан, когда она училась в 9 классе.