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Ушла из жизни актриса Хелен Маккрори: она сыграла в "Гарри Поттере" и стала звездой "Острых козырьков"

Ушла из жизни актриса Хелен Маккрори: она сыграла в "Гарри Поттере" и стала звездой "Острых козырьков"
Обновлено 19:40 Сегодня Телеграф Фото: twitter

16 апреля стало известно, что ушла из жизни британская актриса театра и кино  Хелен Маккрори. Звезде "Острых козырьков" было 52 года. 

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на ее супруга, актера Дэмиана Льюиса. 

"Я убит горем. Красивая и могущественная женщина, Хелен МакКрори, мирно скончалась дома, окруженная волной любви. Она умерла, как и жила. Бесстрашно" - написал он в своем Твиттере. 

Причина смерти - рак. 

Хелен Маккрори — британская актриса, сыгравшая во многих фильмах, сериалах и спектаклях.  Наиболее известными из которых являются ее роли в фильмах "Королева и особые отношения", франшиза о Гарри Поттере и сериал "Острые козырьки".

Была замужем за коллегой, актером Дэмианом Льюисом, с которым они связали себя узами брака в 2007 году. В браке у них родилось двое детей: дочь по имени Манон, которая родилась 8 сентября 2006-го, и сын Гулливер (2 ноября 2007 год). 

Ранее, "Телеграф" писал, что 9 апреля в возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 310

Все по теме:

Гарри Поттер, Смерть, Хелен МакКрори, Острые козырьки, Альманах 2021.
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