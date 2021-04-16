Ушла из жизни актриса Хелен Маккрори: она сыграла в "Гарри Поттере" и стала звездой "Острых козырьков"

16 апреля стало известно, что ушла из жизни британская актриса театра и кино Хелен Маккрори. Звезде "Острых козырьков" было 52 года.

Об этом сообщает издание The Guardian, ссылаясь на ее супруга, актера Дэмиана Льюиса.

"Я убит горем. Красивая и могущественная женщина, Хелен МакКрори, мирно скончалась дома, окруженная волной любви. Она умерла, как и жила. Бесстрашно" - написал он в своем Твиттере.

Причина смерти - рак.

Хелен Маккрори — британская актриса, сыгравшая во многих фильмах, сериалах и спектаклях. Наиболее известными из которых являются ее роли в фильмах "Королева и особые отношения", франшиза о Гарри Поттере и сериал "Острые козырьки".

Была замужем за коллегой, актером Дэмианом Льюисом, с которым они связали себя узами брака в 2007 году. В браке у них родилось двое детей: дочь по имени Манон, которая родилась 8 сентября 2006-го, и сын Гулливер (2 ноября 2007 год).

Ранее, "Телеграф" писал, что 9 апреля в возрасте 50 лет умер американский рэпер DMX.