Не вышел из комы: рэпер DMX скончался в 50 лет

После слухов о смерти американского рэпера DMX (наст. имя Эрл Симмонс) и опровержения о гибели исполнителя его менеджером Стивом Рифкиндом, - 50-летняя знаменитость все же скончался, не выходя из комы.

О трагической новости сообщило издание People со ссылкой на заявление семьи рэпера.

DMX умер через неделю после сердечного приступа в больнице Уайт-Плейнс в Нью-Йорке в пятницу, 9 апреля.

Рэпер был госпитализирован в тяжелом состоянии 2 апреля после сердечного приступа в своем доме около 11 часов вечера. После госпитализации здоровье DMX было настолько критическим, что его реанимировали и подключили к аппарату жизнеобеспечения.

Ранее его адвокат Мюррей Ричман сказал, что он не знал, что вызвало сердечный приступ, и не смог подтвердить сообщение TMZ о том, что это было вызвано передозировкой наркотиков.

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DMX, прославившийся в 90-х, открыто рассказывал о своей борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами после того, как звезда сказал, что его приобщил к наркотикам взрослый, на которого он смотрел "как на старшего брата", когда был ребенком. Также в детстве DMX подвергался физическому насилию со стороны партнеров своей матери, боролся с тяжелой бронхиальной астмой, в результате которой почти каждую ночь приходили в отделение неотложной помощи.

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Как ранее сообщал "Телеграф", 9 апреля также умер супруг Елизаветы II, 99-летний принц Филипп.