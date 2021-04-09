"Он все еще жив": менеджер рэпера DMX рассказал, в каком он находится состоянии

Американский рэпер DMX, настоящее имя которого Эрл Симмонс, не умер, но находится на волоске от гибели. В больницу знаменитость попал после передозировки наркотиков в своем доме в Нью-Йорке, а позже у него случился сердечный приступ. Слухи о его смерти появились сразу после госпитализации.

Его менеджер Стив Рифкинд опроверг информацию о смерти рэп-исполнителя. Мужчина обратился к поклонникам и СМИ на личной странице в Инстаграме.

"Прекратите распространять слухи. Он все еще жив - и он все еще находится на аппарате жизнеобеспечения", - рассказал Рифкинд.

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Эрл Симмонс является легендарным рэпером, который начал музыкальную карьеру в 1987 году. Под псевдонимом DMX исполнитель дебютировал с треком Born Loser (1992).

Его шесть альбомов из семи находились на первой строчке хит-парада Billboard 200, что является беспрецедентным феноменом.

48-летний DMX также снимался в фильмах "Ромео должен умереть", "Сквозные ранения" и "От колыбели до могилы".

Добавим, что рэп-исполнитель открыто говорил о своем пристрастии к крэку - он начал принимать его, когда ему было всего 14 лет. Сейчас DMX находится в коматозном состоянии.

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View this post on Instagram A post shared by DMX (@dmx)

Ранее "Телеграф" сообщал, что 22-летний певец Тима Беларусских признал, что хранил наркотики у себя дома - парню грозит срок до пяти лет или лишение свободы на срок от двух до пяти лет.