Сестра Жанны Фриске показала архивное видео с сыном певицы: "Пошел в свою мамочку"

Единственный сын покойной ныне российской певицы Жанны Фриске и телеведущего Дмитрия Шепелева, который недавно стал отцом во второй раз, 7 апреля отметил свой день рождения - Платону исполнилось 8 лет.

В связи с этим родная сестра певицы Наталья Фриске поздравила племянника с этим особенным днем, опубликовав архивное видео, на котором еще маленький Платон пританцовывает под музыку.

"Платоша, наш любимый мальчик. Поздравляем тебя с твоим праздником. хотим тебе пожелать достигать высот во всех твоих начинаниях, мы знаем, ты очень талантливый, и этим ты пошел в свою мамочку. она очень любила когда ты устраивал для нее миниконцерты с барабанами, танцевал", - написала Наталья в посте.

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Также сестра Жанны выразила надежду, что в будущем снова сможет увидеться с племянником. Известно, что Дмитрий Шепелев, который обзавелся новой семьей, не стремиться пускать сына к родителям покойной певицы и всячески этому препятствует. Дело даже дошло до того, что дедушка и бабушка Платона подали в суд на своего бывшего зятя - они требуют от телеведущего прекратить распоряжаться долей в квартире дочери.

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В прошлом году Наталья также в день рождения племянника разместила несколько кадров с ним.

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Напомним, что Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года от глиобластомы, такой же болезни, которая была диагностирована у российской актрисы Анастасии Заворотнюк. Певице было всего 40 лет.

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Как сообщал "Телеграф", ранее телеведущий Дмитрий Шепелев показал, как катался с сыном Платоном на сноубордах.