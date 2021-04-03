У Заворотнюк юбилей - 50 лет. Какой она была в молодости и до глиобластомы (фото)

3 апреля российская актриса тетра и кино, а также телеведущая Анастасия Заворотнюк празднует 50-летие. В 2019 году у звезды сериала "Моя прекрасная няня" была диагностирована глиобластома (агрессивная форма опухоли мозга), но, по сообщениям СМИ, после дорогостоящего лечения и терапии сейчас чувствует себя намного лучше.
Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахане.
Источник фото: "Штуки-дрюки"
Ее мама, Валентина Заворотнюк, является Народной артисткой России, а отец Юрий Заворотнюк, умерший в 2014 году, работал кинорежиссером.
Источник фото: Женский журнал "Хочу"
В 1993 году актриса окончила Школу-студию МХАТ, после чего начала работать в театре-студии под руководством Олега Табакова.
Источник фото: Общественное движение "Вместе"
Наибольшую известность Заворотнюк приобрела после исполнения главной роли в комедийном ситкоме "Моя прекрасная няня", в котором актриса сыграла яркую и позитивную няну Викторию Прутковскую, родом из Мариуполя.
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Кроме Анастасии в сериале сыграли: Сергей Жигунов, Борис Смолкин, Ольга Прокофьева, Любовь Полищук, Александра Назарова, Александр Филипенко и другие.
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В 1993 году актриса впервые вышла замуж. Ее избранником стал бизнесмен немецкого происхождения Олаф Шварцкопф. Брак продлился около года.
Вторым мужем Заворотнюк стал российский бизнесмен Дмитрий Стрюков. В этом браке у актрисы появилось двое детей: Анна (1996) и Майкл (2000).
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С 2006 по 2008 гг. Анастасия Заворотнюк встречалась с коллегой по "Няне", актером Сергеем Жигуновым.
Источник фото: Женский журнал "Хочу"
В сентябре 2008 года актриса вышла замуж за фигуриста Петра Чернышева, а через десять лет у них родилась дочь Мила.
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Отметим, что на последних фото супруг Анастасии Заворотнюк - Петр Чернышев - сильно исхудал. Фото уставшего российского фигуриста попали в сеть.