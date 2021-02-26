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Муж Анастасии Заворотнюк взволновал поклонников: "Выглядит уставшим и запущенным" (фото)

Муж Анастасии Заворотнюк взволновал поклонников: "Выглядит уставшим и запущенным" (фото)
Обновлено 16:34 Сегодня Телеграф Фото: instagram Анастасии Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк, по признанию ее старшей дочери Анны, очень тяжело болеет. Напомним, что в прошлом году у звезды ситкома "Моя прекрасная няня" была диагностирована глиобластома - опухоль головного мозга.

В пятницу, 26 февраля, российская фигуристка Татьяна Навка, которая также является женой пресс-секретаря президента России Владимира Путина - Дмитрия Пескова, выложила на своей странице в Инстаграме кадры, на которых изображены она, супруг Анастасии Заворотнюк - фигурист Дмитрий Чернышев и американский актер Дин Кейн, который посетил Москву в рамках съемок документального фильма канала The CW television network.

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"Снимают документальный фильм о стране, о Москве и о туризме в России! Вчера вечером на Красной площади отсняли наше с Петром катание, как часть русского достояния", - написала Навка в посте.

 
 
 
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A post shared by Tatiana Navka (@tatiana_navka)

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Поклонники фигуристки сделали ей комплимент, но также обратили внимание на измотанного и исхудавшего Дмитрия Чернышева.

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Скриншот комментариев

Добавим, что с августа 2019 года актриса уже не принимала участия в театральных постановках, а 15 октября 2019 года близкое окружение Заворотнюк заявило, что она проходит курс лечения.

Ранее сообщалось, что соседи Анастасии Заворотнюк по элитному поселку Крекшино сильно обеспокоены тем, что актриса совсем не выходит из дому на протяжении последних нескольких месяцев.

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Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 149

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Анастасия Заворотнюк, Татьяна Навка, Петр Чернышев.
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