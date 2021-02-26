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Борис Моисеев все еще тяжело болен после инсульта: последние новости о его состоянии

Борис Моисеев все еще тяжело болен после инсульта: последние новости о его состоянии
Обновлено 15:14 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Певица Алена Апина, которую 25 января Министерство культуры и информационной политики Украины внесло в перечень лиц создающих угрозу нацбезопасности Украины, стала героиней шоу "Судьба человека" с Борисом Корчевниковым.

Артистка сообщила, что ее друг и коллега по цеху, Борис Моисеев сейчас находится в тяжелом состоянии. Несмотря на то, что они редко видятся, Алена интересуется жизнью Бориса, так как они практически родственники - Моисеев крестный единственной дочери Апиной — Ксении.

Певица отметила, что после инсульта Борис Михайлович себя неважно чувствует.

"Боря тяжело разговаривает, сложно понять мысли, которые он хочет выразить", — рассказала Апина.

Напомним, что ранее, адвокат и телевизионный эксперт Тамара Пухова сообщила, что за последний год (2020) состояния артиста значительно ухудшилось и Моисеев "прикован к постели". Причиной этого является инсульт, который он перенес 10 лет назад.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Болезнь, Борис Моисеев, Певец, Алена Апина.
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