К Меган Маркл и принцу Гарри 9 раз приезжали копы: что угрожало герцогам в новом особняке

Американские СМИ сообщают о том, что в калифорнийский особняк Меган Маркл и принца Гарри 9 раз приезжала полиция. Об этом пишет издание The Sun.

Согласно инсайдерской информации, эти данные взяты за период с июля 2020 года - именно тогда внук британской королевы с супругой, лишенные круглосуточной защиты, перебрались в новые апартаменты стоимостью в 14 млн долларов.

Известно, что полицию Сассекские вызывали по телефону. Самый резонансный звонок был связан с тем, что на территорию нового дома пробрался некий Николас Брукс. Впрочем, 37-летний мужчина вряд ли имел злой умысел в отношении звездных владельцев дома. Копы заверили, что тот был под действием наркотиков и не знал, на чью территорию проник.

В последний раз копы наведывались к Гарри и Меган 16 февраля - тогда в их доме сработала сигнализация.

Отметим, что в недавнем интервью Опре Уинфри герцогиня призналась, что ранее умоляла королевскую семью не лишать их охраны, так как им угрожали. Гарри также признался, что не представлял жизни без телохранителей: мол, родился принцем и унаследовал риск, так что не чувствует себя в безопасности.

Ранее мы писали о том, что Меган Маркл решила продать на аукционе фамильные драгоценности королевской семьи, которые достались им от принцессы Дианы и других членов королевской семьи.