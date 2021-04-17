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Дочь Дэвида Хассельхоффа стала плюс-сайз моделью Playboy (откровенные фото)

Дочь Дэвида Хассельхоффа стала плюс-сайз моделью Playboy (откровенные фото)
Обновлено 14:50 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Дочь голливудской звезды актера Дэвида Хассельхоффа Хейли стала первой плюс-сайз моделью, которая позировала обнаженной для обложки немецкого журнала Playboy. 

Снимками с фотосессии девушка поделилась на своей странице в Инстаграм. В подписи к фото Хейли заявила, что использовала журнал для того, чтобы "призвать женщин любить своё тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты".

 
 
 
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Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Хейли Хассельхофф также рассказала, что ее родители "благосклонно" относились к ее карьере, и они гордятся тем, чего она добилась.

Снимками также поделились в официальном Instagram-профиле Playboy Germany.

 
 
 
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Публикация от Playboy Deutschland (@playboygermany)

 
 
 
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Публикация от Playboy Deutschland (@playboygermany)

Хейли Эмбер Хассельхофф - американская актриса и модель плюс-сайз, наиболее известна своей ролью в сериале ABC Family Huge.  Девушка родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье голливудского актера Дэвида Хассельхоффа и Памелы Бах.

Девушка начала карьеру модели с 2007 года, когда ей было 14. В октябре 2019 года она участвовала в The X Factor: Celebrity, но ушла из шоу на этапе прослушиваний. 

 
 
 
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Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная российская телеведущая Настя Ивлеева украсила собой обложку популярного мужского журнала Playboy. На снимке она предстала абсолютно голой.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 117

Все по теме:

Playboy, Модель, Instagram, Дэвид Хассельхофф, Хейли Хассельхофф.
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