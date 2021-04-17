Дочь Дэвида Хассельхоффа стала плюс-сайз моделью Playboy (откровенные фото)

Дочь голливудской звезды актера Дэвида Хассельхоффа Хейли стала первой плюс-сайз моделью, которая позировала обнаженной для обложки немецкого журнала Playboy.

Снимками с фотосессии девушка поделилась на своей странице в Инстаграм. В подписи к фото Хейли заявила, что использовала журнал для того, чтобы "призвать женщин любить своё тело, не опираясь на принятые в обществе стандарты красоты".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Хейли Хассельхофф также рассказала, что ее родители "благосклонно" относились к ее карьере, и они гордятся тем, чего она добилась.

Снимками также поделились в официальном Instagram-профиле Playboy Germany.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Playboy Deutschland (@playboygermany)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Playboy Deutschland (@playboygermany)

Хейли Эмбер Хассельхофф - американская актриса и модель плюс-сайз, наиболее известна своей ролью в сериале ABC Family Huge. Девушка родилась в Лос-Анджелесе, Калифорния, в семье голливудского актера Дэвида Хассельхоффа и Памелы Бах.

Девушка начала карьеру модели с 2007 года, когда ей было 14. В октябре 2019 года она участвовала в The X Factor: Celebrity, но ушла из шоу на этапе прослушиваний.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от hayley amber hasselhoff (@hhasselhoff)

Ранее, "Телеграф" писал, что популярная российская телеведущая Настя Ивлеева украсила собой обложку популярного мужского журнала Playboy. На снимке она предстала абсолютно голой.