Асмус после развода с Харламовым станцевала с партнером по скандальному фильму "Текст" (видео)

14 апреля у российской актрисы, звезды сериала "Интерны" и фильма "Текст", Кристины Асмус. В честь своего 33-летия знаменитость устроила вечеринку, на которой собрала своих друзей. На празднование пришло много коллег, как самой актрисы, так и ее бывшего супруга Гарика Харламова.

На свое странице в Инстаграм Кристина поделилась несколькими яркими видео, на которых видно ее гостей и некоторые моменты вечеринки.

Стоит отметить, что на день рождение пришел коллега Асмус по скандальному фильму "Текст" Александр Петров, с которым именинница станцевала задорный танец.

Также поздравить актрису пришли и резиденты Камеди Клаб, коллеги Гарика Харламова: Михаил Галустян с супругой, Дмитрий Сорокин, Зураб Матуа и Андрей Аверин.

Своих гостей Кристина встречала в красном длинном платье с открытой спиной, а позже сменила свой образ и примерила шелковое черное платье-комбинацию на тонких бретелях.

Ранее, "Телеграф" писал, что Кристина Асмус нарвалась на критику со стороны своих подписчиков в Инстаграме за откровенные фото, которое она опубликовала после "раздела имущества" после развода.