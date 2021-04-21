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Дорофеевой - 31 год. Какие самые горячие фото певицы есть в сети

Дорофеевой - 31 год. Какие самые горячие фото певицы есть в сети
Обновлено 19:51 Сегодня Телеграф Фото: instagram

21 апреля - день рождение популярной украинской певицы, экс-солистки группы "Время и Стекло", тренера вокального шоу "Голос країни" Нади Дорофеевой. Артистка отметила свое 31-летие. 

За свои 31 год Надя смогла многого добиться. У нее есть семья, любящий муж и миллионная армия поклонников. За 15 лет на сцене она "перешла" из разряда певицы в группе до сольной карьеры. Также она успела сняться в фильме, принять участие в танцевальном шоу "Танці з зірками" и побывала в кресле тренера юмористического проекта "Лига смеха". 

Звездные коллеги Нади еще с самого ура начали поздравлять знаменитость. Некоторые из поздравлений артистка также добавила себе в сторис на страницу в Инстаграм

В честь дня рождения артистки "Телеграф" решил собрать самые горячие снимки Нади Дорофеевой, которые она публиковала у себя на странице в соцсети.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что Надя Дорофеева представила новую песню Зависимость во время полуфинала шоу "Голос країни".

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 195

Все по теме:

Instagram, Снимки, Певица, Надя Дорофеева.
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