Дорофеевой - 31 год. Какие самые горячие фото певицы есть в сети

21 апреля - день рождение популярной украинской певицы, экс-солистки группы "Время и Стекло", тренера вокального шоу "Голос країни" Нади Дорофеевой. Артистка отметила свое 31-летие.

За свои 31 год Надя смогла многого добиться. У нее есть семья, любящий муж и миллионная армия поклонников. За 15 лет на сцене она "перешла" из разряда певицы в группе до сольной карьеры. Также она успела сняться в фильме, принять участие в танцевальном шоу "Танці з зірками" и побывала в кресле тренера юмористического проекта "Лига смеха".

Звездные коллеги Нади еще с самого ура начали поздравлять знаменитость. Некоторые из поздравлений артистка также добавила себе в сторис на страницу в Инстаграм.

В честь дня рождения артистки "Телеграф" решил собрать самые горячие снимки Нади Дорофеевой, которые она публиковала у себя на странице в соцсети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

Ранее, "Телеграф" писал, что Надя Дорофеева представила новую песню Зависимость во время полуфинала шоу "Голос країни".