В Киеве напали на Майкла Щура: подробности происшествия

Украинский тележурналист Майкл Щур, настоящее имя которого Роман Винтонив, ранее переболевший коронавирусом, получил дозу из газового баллончика в глаза, после того, как сделал замечание любителям самокатов, чтобы те пропустили его на велодорожке.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"И здесь проплывает черный лебедь. Он вытягивает баллончик с газом и запшикивает мне глаза. Садится на самокат и продолжает свою прогулку. Я его догнал и взыскал с самоката. Мы оба так нормально навернулись", - признался он.

Позже в ход пошли и кулаки.

"Поднялись. И начался диалог в стиле: "ты для чего меня запшикал. Я к тебе не проявлял агрессии (я реально это сказал. Не понимаю, как это удалось сформулировать). В ответ он меня ударил", - рассказал журналист.

После этого парни на самокатах уехали, Щур уже не стал за ними гнаться и написал заявление в полицию.

Как сообщал "Телеграф", Роман Винтонив является бывшим членом правления ПАО "НОТУ", ответственным за общественно-политическое направление деятельности. В 2019 году он покинул должность, чтобы сосредоточиться над собственным проектом "ЧереЩур".