Вероятная победительница шоу "Холостяк" с Тимати Мария Вебер показала, какой была до похудения

14 марта на российском телевидении стартовал 8 сезон романтического реалити-шоу "Холостяк", главным героем которого стал репер и продюсер Тимати.

После выхода первого выпуска, в сети уже появилось множество предположений, кто же стал победительницей проекта. На странице Тимати в Инстаграме практически сразу внимательные зрители заметили, что на многих его снимках присутствует одна из участниц - Мария Вебер.

Да и сторис Марии в этот же период очень совпадали с историями Тимати. Поэтому ее сразу же и нарекли победительницей.

Мария обладательница шикарной фигуры, однако она у нее была не всегда такой. На своей странице в Инстаграм Вебер показала, какой была до похудения. Сказать бы, что она была полненькой, то нет. Видимо ей просто не нравилось, как она выглядит.

"Кажется, это для многих должна быть лучшая мотивация" - написала Мария.

Как сейчас выглядит Мария Вебер:

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Вебер (@vebermariia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Вебер (@vebermariia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Вебер (@vebermariia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Вебер (@vebermariia)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Мария Вебер (@vebermariia)

Ранее, "Телеграф" писал, что в сети появилась "переозвучка" шоу Холостяк с Тимати. На одном из телеграмм-каналов появились первые "два выпуска" реалити.