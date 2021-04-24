"Мастер Шеф. Профессионалы" 12 выпуск: кто не вошел в десятку лучших поваров 3 сезона (фото)

В субботу, 24 апреля, прошел двенадцатый выпуск кулинарного проекта "Мастер Шеф. Профессионалы".

В первом конкурсе участники придумывали блюда с развлечением в одном флаконе - в этом эфире конкурсанты готовили блюда-entartaiment. Для многих это стало настоящим вызовом, ведь повара могут очень вкусно готовить, но не всегда сильны в представлениях.

Коля Мигаль превратился в химика, Виталий погрузился на морское дно, а Владимир с Русланом заблудились в лесу.

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Во втором конкурсе кулинарам нужно было приготовить блюда для литературных персонажей, а капитаны и их помощники должны были угадать, для какого именно героя предназначается то или иное блюдо. Участникам пришлось хорошенько подумать над литературными ассоциациями, чтобы приготовить не только узнаваемое, но и вкусное блюдо.

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В битве черных участникам надо доказать, что они не просто перспективные повара. У каждого из кандидатов на вылет есть коробка-загадка с продуктовыми наборами. Кому-то достались ингредиенты для баноша, кому-то - для лазаньи, а кому-то - для вареников. И из всего этого поварам надо приготовить настоящие десерты.

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По итогу 12 выпуска кулинарного шоу "Мастер Шеф. Профессионалы" 3 сезон проект покинул - Руслан Яковлев.

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Чтобы посмотреть онлайн 12 выпуск 3 сезона "Мастер Шеф. Профессионалы" переходите на сайт Teleportal.UA!

1 мая в 19:00 смотрите 13 выпуск кулинарного шоу на канале "СТБ". Не пропустите!

Напомним, что недавно судья проекта "Мастер Шеф" Владимир Ярославский поделился простым рецептом куриных котлет.