"С Вербным воскресеньем всех!": Юрий Горбунов показал, как они с Катей Осадчей ходили в церковь

25 апреля 2021 года православные отмечают Вербное воскресенье. Даже несмотря на карантин, многие все таки ходят в церковь, чтобы освятить ветки вербы.

Одними из таких верующих стала звездная пара телеведущих - Юрий Горбунов и Катерина Осадчая тоже отправились в храм. На своих страницах в Инстаграм ведущие поделились снимками, которые сделали во время похода в церковь.

Отметим, что на снимках видно, что Юрия и Катерину хорошенько "освятили" - на лице и волосах видны капли воды.

"С Вербным воскресеньем всех!! Отныне за неделю Пасха! Добра всем нам, процветания и мира!!" - написал под снимками Юрий.

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Екатерина Осадчая на своей странице в соцсети также поделилась постом-поздравлением с праздником.

"Отныне за неделю Пасха! С праздником, с Вербным воскресеньем! Согласия, здоровья и мира всем нам" - написала телеведущая.

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Ранее, "Телеграф" писал, что Юрий Горбунов раскрыл секрет своих счастливых отношений со своей супругой Катериной Осадчей.