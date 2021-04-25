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Российский актер Паль попал в скандал с "пьяным избиением" хоккеиста и сделал заявление

Российский актер Паль попал в скандал с "пьяным избиением" хоккеиста и сделал заявление
Обновлено 21:25 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Российский актер Александр Паль влип в скандал с избиением. Артиста обвиняют в нападении на молодого спортсмена - хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова

Телеграмм-канал Baza сообщает, что хоккеист сейчас находится в больнице с травмами головы и лица. 

Происшествие случилось на праздновании дня рождения одного из знакомых Кевина Антипова. Спортсмен уже собирался домой, когда к нему подошли трое молодых людей, одним из которых был известны актер Паль.

Антипов утверждает, что Александр Паль был пьян, а то и вовсе мог находиться под запрещенными препаратами, так как вел себя неадекватно. 

Сам Александр Паль опровергает информацию о своем задержании, и вообще о своем участии в драке с хоккеистом.  Актер говорит, что про это избиение слышит впервые и находится не в отделении, а дома. 

Александр Паль - одним из самых многообещающих российских актеров. Он закончил ГИТИС вместе с уже очень популярным актером Александром Петровым. Поначалу его карьера не ладилась, и он уже подумывал бросить затею стать актером, но после участия в фильме "Горько" его слава начала расти. 

 
 
 
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Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

 
 
 
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Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

Также, Александр  актер засветился в байопике "Гагарин. Первый в космосе", комедии "Ёлки 1914", "Без границ", в артхаусной ленте "Тряпичный союз". Помимо этого, он получил главные роли в триллере "Парень с нашего кладбища" и сериале "Вы все меня бесите". 

 
 
 
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Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

 
 
 
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Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

В 2016-м снялся в проекте "Ледокол". За ним вышли психологический триллер "Налет" о самоубийстве полицейского, и фантастический боевик "Хардкор". В 2019 году Паль сыграл в сериале "Толя-робот".

Ранее, "Телеграф" писал, что в Киеве напали на украинского телеведущего Майкла Щура, настоящее имя которого Роман Винтонив. 

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
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Скандал, Актер, Александр Паль.
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