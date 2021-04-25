Российский актер Паль попал в скандал с "пьяным избиением" хоккеиста и сделал заявление

Российский актер Александр Паль влип в скандал с избиением. Артиста обвиняют в нападении на молодого спортсмена - хоккеиста молодежного состава ЦСКА Кевина Антипова.

Телеграмм-канал Baza сообщает, что хоккеист сейчас находится в больнице с травмами головы и лица.

Происшествие случилось на праздновании дня рождения одного из знакомых Кевина Антипова. Спортсмен уже собирался домой, когда к нему подошли трое молодых людей, одним из которых был известны актер Паль.

Антипов утверждает, что Александр Паль был пьян, а то и вовсе мог находиться под запрещенными препаратами, так как вел себя неадекватно.

Сам Александр Паль опровергает информацию о своем задержании, и вообще о своем участии в драке с хоккеистом. Актер говорит, что про это избиение слышит впервые и находится не в отделении, а дома.

Александр Паль - одним из самых многообещающих российских актеров. Он закончил ГИТИС вместе с уже очень популярным актером Александром Петровым. Поначалу его карьера не ладилась, и он уже подумывал бросить затею стать актером, но после участия в фильме "Горько" его слава начала расти.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

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Также, Александр актер засветился в байопике "Гагарин. Первый в космосе", комедии "Ёлки 1914", "Без границ", в артхаусной ленте "Тряпичный союз". Помимо этого, он получил главные роли в триллере "Парень с нашего кладбища" и сериале "Вы все меня бесите".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Alexander Pal (@palsascha)

В 2016-м снялся в проекте "Ледокол". За ним вышли психологический триллер "Налет" о самоубийстве полицейского, и фантастический боевик "Хардкор". В 2019 году Паль сыграл в сериале "Толя-робот".

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