"Даже миллиона лайков не хватит!" Клава Кока порадовала сеть горячими фото и видео с отдыха

24-летняя российская певица, участница продюсерского центра Тимати "Black Star", Клава Кока продолжает будоражить сердца своих поклонников.

Девушка вместе со своей семьей отправилась в отпуск на Мальдивы. Во время своего отдыха не забывает Клава и о своих подписчиках в Инстаграме. Артистка опубликовала на своей странице несколько откровенных снимков в купальнике, чем завела своих фолловеров.

Сначала Клава похвасталась безупречной фигурой в леопардовом бикини на фоне океана.

"Если ввести в гугле "Клава Кока", то вторым запросом по популярности будет "в купальнике". Ну что, теперь я жду ваших лайков" - подписала яркие снимки певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

А позже знаменитость решила продемонстрировать еще один свой купальник - белоснежное бикини, которое отлично смотрелось на загорелом теле. Певица позировала в воде, на пляже и стоя на качели, демонстрируя свою точеную фигуру.

"Лайк, если хочешь сюда!" - написала Клава.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Также, помимо фоток, Кока опубликовала и короткое видео, на котором она бежит по пляжу.

В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами, отмечая какая она красивая.

Также, "Телеграф" собрал для вас самые горячие и "залайканые" снимки Клавы Коки в Инстаграм.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Ранее в честь 31-летия украинской певицы Нади Дорофеевой, "Телеграф" решил собрать самые горячие снимки, которые артистка постила в свой Инстаграм.