Скачать
Воскресенье, 25.04.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, разгромив "Ингулец" (видео)
"Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины, разгромив "Ингулец" (видео)
Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"
Главные события недели: новые скандалы в "Слуге народа", Россия отвела войска от украинской границы, Youtube заблокировал "каналы Медведчука"
Признание Байденом геноцида армян злит Турцию, но Эрдоган не может дать резкий ответ
Признание Байденом геноцида армян злит Турцию, но Эрдоган не может дать резкий ответ
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)
"Шахтер" сенсационно проиграл "Александрии" (видео)

"Даже миллиона лайков не хватит!" Клава Кока порадовала сеть горячими фото и видео с отдыха

"Даже миллиона лайков не хватит!" Клава Кока порадовала сеть горячими фото и видео с отдыха
Обновлено 22:39 Сегодня Телеграф Фото: instagram

24-летняя российская певица, участница продюсерского центра Тимати "Black Star", Клава Кока продолжает будоражить сердца своих поклонников. 

Девушка вместе со своей семьей отправилась в отпуск на Мальдивы. Во время своего отдыха не забывает Клава и о своих подписчиках в Инстаграме. Артистка опубликовала на своей странице несколько откровенных снимков в купальнике, чем завела своих фолловеров. 

Сначала Клава похвасталась безупречной фигурой в леопардовом бикини на фоне океана. 

"Если ввести в гугле "Клава Кока", то вторым запросом по популярности будет "в купальнике". Ну что, теперь я жду ваших лайков" - подписала яркие снимки певица. 

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

А позже знаменитость решила продемонстрировать еще один свой купальник - белоснежное бикини, которое отлично смотрелось на загорелом теле. Певица позировала в воде, на пляже и стоя на качели, демонстрируя свою точеную фигуру.

"Лайк, если хочешь сюда!" - написала Клава.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Также, помимо фоток, Кока опубликовала и короткое видео, на котором она бежит по пляжу. 

В комментариях фанаты засыпали артистку комплиментами, отмечая какая она красивая.

Также, "Телеграф" собрал для вас самые горячие и "залайканые" снимки Клавы Коки в Инстаграм.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от КЛАВА КОКА | Black Star (@klavacoca)

Ранее в честь 31-летия украинской певицы Нади Дорофеевой, "Телеграф" решил собрать самые горячие снимки, которые артистка постила в свой Инстаграм.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 177

Все по теме:

Instagram, Певица, Клава Кока.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Нужно было повзрослеть": Дзидзьо разводится со своей женой спустя 20 лет отношений
02 Расстрел мужчины в центре Днепра: появилось фото киллера и оружия
03 Россия угрожает войной: Берлин может передать Киеву оружие для защиты в море
04 Водителя увезли в критическом состоянии: в серьезном ДТП в Киеве машину смяло пополам (фото)
05 175-килограмовый боксер-дебютант с одного удара вырубил соперника (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в &quot;желтую зону&quot; карантина, &quot;Динамо&quot; досрочно выиграло чемпионат Украины
Итоги дня 25 апреля: Одесская область перешла в "желтую зону" карантина, "Динамо" досрочно выиграло чемпионат Украины
Перед годовщиной катастрофы Чернобыльскую АЭС показали с воздуха (фото и видео)
Перед годовщиной катастрофы Чернобыльскую АЭС показали с воздуха (фото и видео)
В деле с громким убийством &quot;одного из лидеров ОПГ&quot; всплыл важный момент
В деле с громким убийством "одного из лидеров ОПГ" всплыл важный момент
Оскар-2021: онлайн-трансляция церемонии награждения премии Американской киноакадемии
Оскар-2021: онлайн-трансляция церемонии награждения премии Американской киноакадемии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь