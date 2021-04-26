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"Безопасность прежде всего": Риз Уизерспун сдала тест на коронавирус перед тем, как отправиться на "Оскар 2021"

"Безопасность прежде всего": Риз Уизерспун сдала тест на коронавирус перед тем, как отправиться на "Оскар 2021"
Обновлено 09:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram

В ночь с 25 на 26 апреля в Лос-Анджелесе состоялась 93-я церемония награждения главной кинопремии года - "Оскар-2021". 

В 2021 году, из-за пандемии коронавируса, организаторы изменили традиционную церемонию вручения статуэток. Кинопремия в этот раз разместилась не только в Dolby Theatre, но и на железнодорожной станции Union Station. Отметим, что перед церемонией всех участников события тестировали на COVID-19.

Одна из ведущих кинопремии, американская актриса Риз Уизерспун на своей странице в Инстаграм показала, как обиралась на "Оскар". Знаменитость опубликовала несколько видео, на которых показала, как ей делали макияж и прическу.

 
 
 
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Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Также, не забыла Уизерспун показать и то, как е делали тест на ковид перед тем, как она отправилась на красную дорожку. На коротком видео видно, что тест ей делали в машине. Вероятней всего, что тестирование проводили на локации кинопремии, ведь на ролике актриса предстала в образе, в котором дальше появилась на церемонии.

"Безопасность прежде всего" - подписала видео знаменитость.

Ранее, "Телеграф" писал, что в номинации "Лучшая мужская роль" победил 83-летний актер Энтони Хопкинс. Отметим, что для него эта статуэтка - шестая.

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Анна Барабан
Автор: Анна Барабан Редактор ленты новостей
Просмотры: 110

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Риз Уизерспун, Актриса, Оскар 2021.
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